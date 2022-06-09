Карпин не входит в список кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

По информации «СЭ», Валерий Карпин не входит в круг кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Ранее об этом сообщал matchtv.ru.

По нашим данным, с высокой долей вероятности после ухода Паоло Ваноли, о чем должно быть официально объявлено в самое ближайшее время, московскую команду примет другой иностранный специалист. В четверг днем La Gazzetta dello Sport сообщила, что 49-летний Ваноли покинет красно-белых.

Ваноли тренировал «Спартак» с декабря прошлого года. По его руководством клуб выиграл БЕТСИТИ Кубок России сезона-2021/22 и занял 10-е место в РПЛ.

Валерий Карпин тренирует «Ростов» и сборную России. 53-летний специалист возглавлял «Спартак» с 2009-го по 2012-й и с 2012-го по 2014 год. Вместе с ним москвичи становились дважды вице-чемпионами России (2009, 2011/12).