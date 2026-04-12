Мостовой об отсутствии на встрече ветеранов «Спартака»: «Карседо и так знает, кто я такой. Если ему нужен будет совет, я его дам»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о встрече комитета ветеранов «Спартака» с главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.

«Слышал про встречу, но меня не приглашали. Наверное, пока молодой еще! (Смеется.) Но Карседо и так знает, кто такой Мостовой. Если позовут, пообщаемся, попьем кофе. В случае если ему нужен будет совет — я его дам», — сказал Мостовой «СЭ».

После 23 туров «Спартак» с 41 очком занимает шестое место в таблице РПЛ.

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