Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о том, как любит отдыхать.
— К вам очень много внимания. Наверняка же иногда хочется просто закрыться, уехать и никого не видеть?
— Иногда действительно устаешь от всего этого. И нужны один-два дня. Но для этого не обязательно куда-то уезжать. Я бы вот просто повалялся где-нибудь в гостишке. Желательно с девушкой, наверное...
— С красивой.
— Сейчас уже как-то выбирать не приходится, ха-ха! В общем, мне нужен ритм. Во время игровой карьеры я много ездил, и сейчас иногда еще больше езжу, как мне кажется. Меньше сплю. Но ничего страшного. В целом этому рад. Я городской житель. Меня всегда спрашивали, почему я не куплю дом за городом. Отчасти я жил в доме, но он все равно был в пределах Питера.
Вот у мамы есть дача, но если я один раз в пять лет туда к ней съезжу, это уже праздник. Мне намного комфортнее в городе. Кстати, в НХЛ я бы играть не смог. Посмотрел, где они живут, — это просто... На отшибе, в деревнях, в домиках каких-то.
— Подальше от всех.
— Да. Все, у кого мы были, живут будто по стандартам, практически одинаково.
В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Сейчас он работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2