Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о том, как любит отдыхать.

— К вам очень много внимания. Наверняка же иногда хочется просто закрыться, уехать и никого не видеть?

— Иногда действительно устаешь от всего этого. И нужны один-два дня. Но для этого не обязательно куда-то уезжать. Я бы вот просто повалялся где-нибудь в гостишке. Желательно с девушкой, наверное...

— С красивой.

— Сейчас уже как-то выбирать не приходится, ха-ха! В общем, мне нужен ритм. Во время игровой карьеры я много ездил, и сейчас иногда еще больше езжу, как мне кажется. Меньше сплю. Но ничего страшного. В целом этому рад. Я городской житель. Меня всегда спрашивали, почему я не куплю дом за городом. Отчасти я жил в доме, но он все равно был в пределах Питера.

Вот у мамы есть дача, но если я один раз в пять лет туда к ней съезжу, это уже праздник. Мне намного комфортнее в городе. Кстати, в НХЛ я бы играть не смог. Посмотрел, где они живут, — это просто... На отшибе, в деревнях, в домиках каких-то.

— Подальше от всех.

— Да. Все, у кого мы были, живут будто по стандартам, практически одинаково.

В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Сейчас он работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию.