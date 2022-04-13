Экс-форвард «Рубина» Милошевич считает, что Россия недолго будет под спортивными санкциями

Бывший форвард «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич поделился мнением о санкциях, наложенных на российский спорт.

«Прежде всего, я не думаю, что ситуация с Россией будет развиваться, как в Югославии. Мы были вне мирового спорта три-четыре года. Югославия была маленькой страной, Сербия — еще меньше. Россия же — намного более мощное государство, и я считаю, что эти санкции лишь временные.

Россия очень сильна экономически, во многих других сферах — и, разумеется, в спорте. И я надеюсь и верю, что скоро будут приняты положительные решения. Идея продолжать соревнования без России выглядит совершенно неубедительной», — приводит слова Милошевича «Газета.Ru».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. РФС подал в CAS апелляции на эти решения, однако суд их отклонил.

Напомним, что 24 марта сборная России должна была сыграть в Москве с командой Польши в рамках стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель должен был принять финал с лучшим в паре Швеции и Чехии.