Тихонов: «Не думаю, что «Зенит» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я всегда считал Дзюбу одним из сильнейших нападающих в российском футболе. Другое дело, что игра у него сейчас не идет. Раньше он часто действовал в паре с Азмуном, этот дуэт хорошо дополнял друг друга. Теперь же «Зенит» делает ставку на бразильских футболистов, найти взаимопонимание с ними труднее. К этому добавляются антипатии части болельщицкой аудитории... Артем мало забивает и от этого нервничает еще больше. Особенно хорошо это было видно в последних матчах, когда его меняли.

Не думаю, что «Зенит» заинтересован в пролонгации договора. По крайней мере, пока ситуация выглядит однозначно. И переломить ее может только сам Артем. Если он очень хочет остаться в команде, ему нужно проявлять себя на поле, забивать и быть лидером. Сейчас сказать о нем это нельзя», — приводит слова Тихонова Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 23 матча в РПЛ, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач. Последний раз Дзюба забивал 3 марта в матче 1/8 финала Кубка России против «Камаза».