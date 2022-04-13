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Караваев рассказал о своем состоянии после перенесенной операции на бедре

Защитник «Зенита» Караваев рассказал о своем состоянии после перенесенной операции на бедре
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Караваев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о своем состоянии после перенесенной операции на бедре.

«Все прошло хорошо, я в норме. Надеюсь, уже скоро смогу начать реабилитацию. Сделаю все, чтобы вернуться сильнее, — обещаю. Спасибо каждому из вас за поддержку!» — приводит пресс-служба сборной России слова Караваева.

Караваев перенес операцию вчера, 12 апреля. Ориентировочный срок восстановления составит от 3 до 4 месяцев.

В сезоне-2021/22 Караваев сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Зенит».

Источник: https://t.me/teamrussia/1820
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