CAS отклонил апелляцию России по поводу ЧМ-2022. Арбитражный суд официально признал, что законы не работают

Переноса стыковых матчей чемпионата мира точно не будет.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в апелляции РФС по поводу переноса стыковых матчей ЧМ-2022. Решение ожидаемое. Думается, мало кто надеялся, что у поляков отберут путевку в Катар и отправят их на полуфинальную встречу отборочного пути В с Россией.

Но интересна сама формулировка CAS. Она, с одной стороны, оказалась максимально циничной, но в то же время правдивой.

«Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии публично объявили о своем решении не играть против России. Если бы сборной России было разрешено выйти на поле, их соперники лишились бы матча и встречи даже не состоялись бы. Честность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана», — такова мотивировка CAS.

А наша-то сторона пыталась говорить о нормах регламента, приводить документы, указывать на утвержденные положения. Но получила ясный ответ: не надо нам ничего напоминать о нормах и законах. Три сборные решили не играть с четвертой, значит, мы выкидываем четвертую. Мол, ничего личного, но не будем же три другие выкидывать.

Ситуация для ФИФА действительно получилась патовая. Сложно представить, чтобы международная федерация под огромным давлением Запада встала на российскую сторону, отдав нашей сборной место на ЧМ-2022 без стыковых матчей.

Однако можно было найти для отстранения какие-то иные объяснения, чем мы услышали. Но сейчас хотя бы все убедились, что юридически для нашего отстранения не имелось никаких оснований. Принято эмоциональное решение. И оно создает опасный прецедент, когда для победы над соперником необязательно даже выходить на поле. Достаточно найти союзников, создав с ними коалицию, и сказать всего три слова: «Играть не будем».

Здание РФС. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хочется верить, что апелляцию РФС на отстранение российских национальных сборных от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА в целом еще удовлетворят. О такой возможности также упомянуто в опубликованной во вторник мотивировочной части решения САS.