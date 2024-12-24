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Сегодня, 12:00

Кузьмичев: «Локо» нужна «десятка» — конкурент Батракову»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника железнодорожников Алексея Батракова, в интервью «СЭ» порассуждал о возможных трансферах клуба.

— Какие позиции «Локо» нужно прежде всего укрепить зимой?

- В данном случае, чтобы кого-то купить, надо с кем-то расстаться. Зарплатная ведомость в «Локо» не резиновая, а обойма полная. Так что клубу нужно принять решение, кого сейчас продать и каких более сильных исполнителей на эти позиции пригласить.

— Так на какие же позиции?

— Нужно усилить позицию десятого номера, чтобы новичок мог конкурировать с Батраковым. Мы видим: когда Алексея опускают в опорную зону, а на его место выходит Сарвели, разница довольно существенная. Так что, думаю, необходимо приобрести центрального полузащитника с прицелом на атаку.

— Кого еще?

— Возможно, стоило создать конкуренцию и в опорной зоне. Есть пара Баринов-Карпукас. Летом к команде присоединился Тимофеев, который редко выходит на поле. На месте тренерского штаба я бы присмотрелся к молодому Даниле Годяеву, который в этом году выступал в аренде в дзержинском «Арсенале». Во всяком случае посмотрел бы его в деле на сборах, а потом уже принял решение. Он может сыграть как в опорке, так и повыше.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявил, что изменений в тренерском штабе команды не будет

Представитель Батракова: «Вероятность, что продлим контракт с «Локо», очень высокая»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

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Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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