Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявил, что изменений в тренерском штабе команды не будет

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, какие изменения планируются в команде.

— Будут ли у вас какие-то изменения на тренерском посту? И будут ли игроцкие?

— Игроцкие будут, тренерские — нет, — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

После 18 туров «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.