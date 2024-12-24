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Сегодня, 12:15

Представитель Батракова: «Вероятность, что продлим контракт с «Локо», очень высокая»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» дал понять, что хавбек, скорее всего, продлит контракт с московским клубом.

— Сколько процентов сейчас дадите на то, что Батраков зимой продлит контракт с «Локомотивом»?

— Точные проценты не назову. Но вероятность того, что мы договоримся о новом контракте с «Локо», очень высокая. Есть взаимная заинтересованность сторон в таком развитии событий.

— А когда наступит конкретика?

— Сложно сказать. Не все зависит от нас. Я-то готов хоть каждый день встречаться и обсуждать, проговаривать нюансы. Мы все-таки отталкиваемся от свободного времени менеджмента «Локомотива». А что касается тех вопросов, которые не требуют встреч, мы их обсуждаем по телефону и находим взаимопонимание.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2027 года.

Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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