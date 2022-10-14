Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:05

Кузьмичев: «Приход Юрия Семина в моменте решит все проблемы, которые есть у команды»

Экс-директор академии «Локо» Кузьмичев считает, что приход Семина решит проблемы клуба
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном возвращении Юрия Семина на пост главного тренера.

«Возвращение Семина? Я понимаю, что приход Юрия Семина в моменте решит все проблемы, которые есть у команды. Юрий Палыч не имеет авторитетов. Все его интервью и высказывания подтверждают это. Плюс нужно учитывать возраст. В этом плане у меня есть сомнения. Мне кажется, что клуб все-таки остановился на кандидатуре Михаила Галактионова. И будет договариваться с «Нижним Новгородом», чтобы его отпустили», — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
12
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Экс-глава РЖД Фадеев покинул совет директоров «Локомотива»
Кузьмичев: «Меня не удивляет, что Леонченко остается в клубе»
Кузьмичев назвал правильным решением назначение Нагорных на пост председателя совета директоров «Локо»
Семин — об уходе Плутника: «Люди не справились со своей работой. Все закономерно»
Нового босса «Локомотива» знают только по допинг-скандалу. Что Нагорных даст клубу?
Мещеряков — об уходе Плутника: «Ждем возвращения прежнего «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев: «Меня не удивляет, что Леонченко остается в клубе»

Рианчо считает, что любой тренер в мире хочет тренировать «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости