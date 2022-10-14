Кузьмичев: «Меня не удивляет, что Леонченко остается в клубе»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

«Меня не удивляет, что Леонченко остается в клубе. В первую очередь, он подписывает документы. Если нет понимания, кто будет новым генеральным директором, то оставлять клуб без оперативного управления просто нельзя. Есть же платежи, документация. Текущие вещи кто-то должен подписывать. Думаю, он тоже отправиться в отставку, но не в ближайшее время. Для этого необходимо выбрать нового генерального директора», — сказал Кузьмичев «СЭ».

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.