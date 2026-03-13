Мостовой предложил судьям звонить ему вместо использования ВАР

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подверг критике работу судейского корпуса и предложил нестандартный способ решения спорных ситуаций.

«Мажич оправдывал шесть спорных случаев судей из семи. Я говорю: «Вы чего, ребят?» Я из семи был против в пяти. Надо слушать Мостового, который миллион раз в этих ситуациях был. Если вы не знаете, как рассудить, то нужно не к ВАР обращаться, а делать звонок Мостовому», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Экс-полузащитник «Спартака» также выразил мнение, что отсутствие у арбитров игрового опыта мешает им принимать правильные решения даже с использованием видеопомощников.

«Они никогда не виноваты. И это еще с ВАР. А по футбольному давайте рассуждать. Конечно, ему тяжело, Мажичу, он сам, по-моему, не играл в футбол. Поэтому ему тяжело это делать, также как и судьям. Они не виноваты в том, что они не играли в футбол, поэтому трудно им это делать», — добавил Мостовой.

Ранее экс-футболист неоднократно заявлял, что проблема российского судейства кроется в отсутствии игрового опыта у 95 процентов арбитров. По его мнению, они не понимают микронюансов, поэтому ошибаются даже с использованием ВАР.