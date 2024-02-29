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29 февраля, 15:45

Египетский новичок «Ростова» Эль-Аскалани рассказал, какой совет дал ему Салах

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Новичок «Ростова» Эяд Эль-Аскалани в интервью «СЭ» рассказал о своем общении в национальной сборной с главной звездой египетского футбола Мохаммедом Салахом.

— Он сказал, что нужно упорно работать, ложиться рано спать, есть полезную еду и концентрироваться на футболе. Тогда получится заиграть в АПЛ. Салах считает, что попасть туда просто. Но как... Думаю, он лукавил. Однако запомните, в будущем я сыграю в АПЛ! — сказал Эль-Аскалани.

«Ростов» объявил о договоренности с египетским «Исмаили» по трансферу 19-летнего Эль-Аскалани 4 февраля. По информации СМИ, контракт защитника рассчитан на пять лет, а заплатили за него ростовчане 920 тысяч евро.

Полностью интервью Эль-Аскалани читайте на сайте «СЭ»

ФК Ростов
Эяд Аль-Аскалани
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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