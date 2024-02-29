Египетский новичок «Ростова» Эль-Аскалани рассказал, какой совет дал ему Салах

Новичок «Ростова» Эяд Эль-Аскалани в интервью «СЭ» рассказал о своем общении в национальной сборной с главной звездой египетского футбола Мохаммедом Салахом.

— Он сказал, что нужно упорно работать, ложиться рано спать, есть полезную еду и концентрироваться на футболе. Тогда получится заиграть в АПЛ. Салах считает, что попасть туда просто. Но как... Думаю, он лукавил. Однако запомните, в будущем я сыграю в АПЛ! — сказал Эль-Аскалани.

«Ростов» объявил о договоренности с египетским «Исмаили» по трансферу 19-летнего Эль-Аскалани 4 февраля. По информации СМИ, контракт защитника рассчитан на пять лет, а заплатили за него ростовчане 920 тысяч евро.

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