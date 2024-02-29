Гладилин считает, что «Зенит» может обыграть «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

«Обе команды будут играть на результат. Тренерские штабы уже ни раз встречались, хорошо знают друг друга. «Зениту» нужны очки, команда продолжает борьбу за чемпионство, им нужна только победа, поражение или ничья для них — плохой результат. А «Спартак» ведет борьбу за тройку, ничья на выезде — хороший результат. «Зенит» в хорошей форме, у них мощный состав. Будет аккуратный матч на результат. При этом, результат абсолютно непредсказуемый, но я склоняюсь к победе «Зенита», — приводит слова Гладилина Betonmobile.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.