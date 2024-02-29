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29 февраля, 15:52

Гладилин считает, что «Зенит» может обыграть «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

«Обе команды будут играть на результат. Тренерские штабы уже ни раз встречались, хорошо знают друг друга. «Зениту» нужны очки, команда продолжает борьбу за чемпионство, им нужна только победа, поражение или ничья для них — плохой результат. А «Спартак» ведет борьбу за тройку, ничья на выезде — хороший результат. «Зенит» в хорошей форме, у них мощный состав. Будет аккуратный матч на результат. При этом, результат абсолютно непредсказуемый, но я склоняюсь к победе «Зенита», — приводит слова Гладилина Betonmobile.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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26 тур
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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