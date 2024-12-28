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Сегодня, 10:15

Касинтура — о судействе: «Наверное, клубу, городу и руководству говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» высказался о работе арбитров в РПЛ.

— В этом сезоне очень много обсуждают судейство. Как ты сейчас вспоминаешь матч с «Пари НН», где было много спорных моментов?

— Я не так давно занимаюсь профессиональным спортом, но за все время такого еще не было. Случаются судейские промахи в обе стороны, но когда такие откровенные ошибки при возможности посмотреть видеоповтор... Я считаю, это ненормально. После матча было чувство несправедливости. Ты трудишься всю неделю, чтобы показать себя, но приходит какой-то человек и говорит: «Извини, дружище, сегодня не будет, как ты хочешь». Из-за этого и обидно. Ты тратишь столько сил и энергии, чтобы победить, а тебе не дают этого сделать. Но хорошо, что этот матч был в начале сезона. А если бы это случилось в конце, за три-четыре тура до конца? Это было бы намного хуже. Уверен, что такого в нашу сторону в этом чемпионате больше не будет.

— С чем ты связываешь судейские ошибки? У тебя закрадываются мысли, что вас не хотят видеть в РПЛ?

— Даже не «не хотят», а дают понять, что помогать нам не станут. Наверное, клубу, городу и руководству говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Но никто и не просит нам помогать. Хочется, чтобы хотя бы все было единообразно.

— А зачем судьям давать вам что-то понять?

— Не знаю. Но другого объяснения у меня нет. Я смотрю много матчей южноамериканских команд и могу сказать, что в России квалификация арбитров очень хорошая по сравнению с ними. Но тогда я не знаю, почему все это происходит.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

По данным «СЭ», в сезоне РПЛ-2024/25 судьи допустили наибольшее количество ошибок против махачкалинского «Динамо».

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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