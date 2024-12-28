«Химки» объявили об уходе Панченко

«Химки» объявили о расторжении контракта с нападающим Кириллом Панченко.

Игрок и клуб расстались по обоюдному согласию.

Панченко выступал за подмосковную команду с 2023 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах без результативных действий.

35-летний форвард также известен по игре за ЦСКА, московское «Динамо», «Мордовию», «Томь», тульский «Арсенал» и «Тамбов».