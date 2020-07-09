Эдуард Мор: «Газизову в «Спартаке» нужно остаться собой»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» поделился мнением о назначении Шамиля Газизова генеральным директором красно-белых.

— Газизов отлично зарекомендовал себя в «Уфе», — начал Мор. — Он развил клуб до уровня РПЛ, в нем прогрессируют все — и тренеры, и футболисты. Если «Спартак» хочет сделать ставку на своих воспитанников, он — подходящий человек. Единственное, что вызывает настороженность — разница в задачах. «Уфе» нужно было выжить, а в «Спартаке» надо будет выигрывать. Газизов отлично знает российский футбол. Надо пробовать и, возможно, этот выбор Федуна будет успешным.

— Газизов был одним из создателей «Уфы». Новый генеральный директор готов ко всей специфике московского клуба?

— На этой должности «Спартаку» нужен человек, который очень сильно дорожит своей репутацией и придерживается принципов. Ни в коем случае нельзя переписывать на себя игроков и становиться ангажированным агентами. Конечно, в «Спартаке» есть много соблазнов, потому что в клуб вкладывают хорошие деньги. У меня большая надежда, что Газизов не будет решать собственные задачи, а будет действовать в интересах клуба. Ему нужно остаться собой.

— Как новому гендиректору адаптироваться в новых условиях?

— На самом деле, остаться собой будет очень сложно, ведь победитель дракона сам становится драконом. Со всех сторон будут оказывать давление, какого никогда не было в Уфе. Свою работу Газизов знает, поэтому с обязанностями он справится. (Евгений Белоусов)