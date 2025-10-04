Футболист «Балтики» Гассама считает одноклубника Петрова достойным победы в Золотом мяче

Защитник «Балтики» Натан Гассама ответил на вопрос «СЭ», кто из команды мог бы выиграть «Золотой мяч».

— Дембеле логично выиграл «Золотой мяч». Это нормально. Рафинья? Нет, Дембеле на 100 процентов больше заслужил. Раньше было больше конкуренции? Месси и Роналду — два инопланетянина, я даже не знаю, возможно ли сделать то, что сделали они. Для меня они — два величайших игрока всех времен.

— Кто из «Балтики» мог бы выиграть «Золотой мяч»?

— Все.

— А если выбрать одного?

— Максим Петров!

После 10 туров «Балтика» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.