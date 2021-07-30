«Рубин» обыграл ЦСКА в молодежном первенстве
Молодежная команда «Рубина» обыграла команду ЦСКА (3:2) в домашнем матче.
Молодежные команды
3-й тур
«Рубин — мол.» (Казань) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 3:2 (1:0)
Судья: Евдокимов (Новоалтайск).
30 июля. Казань. Стадион «Рубин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю