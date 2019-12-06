Эдгард Запашный: «Ввел бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков. Попереломал бы части тела»

Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, как бы он поступил с болельщиками, которые орут матом на стадионах и оскорбляют футболистов. До этого Запашный осудил оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

— Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела, — приводит слова Запашного «Спорт день за днем». — И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать, но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов.

— Какой?

— Сектор, где сидят такие «болельщики», в случае чего ограждается специальными жалюзи.

— А может, в клетку?

— Нет, в клетку не надо. Просто поднимаются жалюзи. И пусть они хоть оборутся в этой коробке. Футбола они не видят, но есть выход со стадиона. Футбола нет, пусть уходят. А могут орать, но мы их не услышим из-за железного звуконепроницаемого занавеса.

— Хочу отметить факт, что, находясь в непосредственной близости от фанатской трибуны и наблюдая за поведением болельщиков, я был приятно удивлен, что на протяжении всей игры не услышал ни одной матной кричалки!

Дорогие болельщики «Локомотива» спасибо вам большое за то, что умеете проигрывать с достоинством, — написал Запашный после ноябрьской игры железнодорожников против «Ювентуса» (1:2) в Лиге чемпионов.

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