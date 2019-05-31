Дзюбу не поддержал только "Локо"

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" набрал 182 балла и опередил ближайшего преследователя Сердара Азмуна на 58 очков.

Капитан сборной России получил голоса от представителей 15 клубов (больше всего от "Крыльев" – 30 и "Динамо" – 23). И только игроки "Локомотива" ни разу не отметили Дзюбу в своих анкетах.

Дзюба - лучший по версии футболистов! //

Интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае