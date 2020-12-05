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Дзюбе осталось три гола до тройки лучших снайперов чемпионата России

21:30
5 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Урал» — 5:1. Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
5 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Урал» — 5:1. Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» разгромил «Урал» в матче 17-го тура чемпионата России (5:1), а лидеры атаки сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун забили четыре из пяти мячей в ворота Ильи Помазуна. В результате Дзюба упрочил лидерство в списке врагов уральского клуба, а Азмун вышел в этом рейтинге на второе место. 32-летний россиянин огорчил «шмелей» 11 раз, а 25-летний иранец — 10. По девять мячей в ворота «Урала» направляли Мухсин Мухамадиев и Федор Смолов, по семь — Саломон Рондон (в трех матчах!) и Олег Терехин (в четырех).

Лидеры по голам в ворота «Урала» в чемпионатах России:

Игрок

Матчи

Голы

Ср.

Артем Дзюба

15

11

0,73

Сердар Азмун

13

10

0,77

Мухсин Мухамадиев

8

9

1,13

Федор Смолов

10

9

0,90

Саломон Рондон

3

7

2,33

Олег Терехин

4

7

1,75

Олег Гарин

7

6

0,86

Алексей Ионов

14

6

0,43

Дзюба довел результативный счет в высшем дивизионе до 126 голов. От занимающего третье место в списке снайперов турнира Дмитрия Кириченко капитана «Зенита» отделяет три мяча, от Александра Кержакова — 13, от Олега Веретенникова — 17.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

1. Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

2. Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

3. Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

129

4. Артем Дзюба

2006-н.в.

350

126

5. Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

6. Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

7. Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

8. Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

9. Игорь Семшов

1996-2014

433

98

10. Валерий Есипов

1992-2007

390

88

Из 129 мячей 19 Дзюба забил с 11-метровой отметки. По этому показателю Артем обошел Валерия Есипова и Михаила Осинова, сравнявшись с Владимиром Леонченко. Больше пенальти реализовали семь футболистов, а рекорд в этой номинации принадлежит Олегу Веретенникову, который наказал соперников за нарущения в штрафной площади 29 раз

Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России:

Игрок

Клубы

Матчи

Пенальти

Голы с пенальти

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

38

29

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

27

26

Андрей Каряка

Кр.Советов, Сатурн, Динамо, Волга

313

34

26

Бибрас Натхо

Рубин, ЦСКА

205

29

25

Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов, Химки

346

33

25

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

31

24

Альберт Догузов

Черноморец, Алания

197

27

22

Владимир Леонченко

Ростсельмаш, Локомотив, Уралмаш, Торпедо, Амкар

282

22

19

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

350

25

19

Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

390

23

18

Михаил Осинов

Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш

307

25

18

Зенит — Урал

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