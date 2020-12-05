Дзюбе осталось три гола до тройки лучших снайперов чемпионата России

«Зенит» разгромил «Урал» в матче 17-го тура чемпионата России (5:1), а лидеры атаки сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун забили четыре из пяти мячей в ворота Ильи Помазуна. В результате Дзюба упрочил лидерство в списке врагов уральского клуба, а Азмун вышел в этом рейтинге на второе место. 32-летний россиянин огорчил «шмелей» 11 раз, а 25-летний иранец — 10. По девять мячей в ворота «Урала» направляли Мухсин Мухамадиев и Федор Смолов, по семь — Саломон Рондон (в трех матчах!) и Олег Терехин (в четырех).

Лидеры по голам в ворота «Урала» в чемпионатах России:

Игрок Матчи Голы Ср. Артем Дзюба 15 11 0,73 Сердар Азмун 13 10 0,77 Мухсин Мухамадиев 8 9 1,13 Федор Смолов 10 9 0,90 Саломон Рондон 3 7 2,33 Олег Терехин 4 7 1,75 Олег Гарин 7 6 0,86 Алексей Ионов 14 6 0,43

Дзюба довел результативный счет в высшем дивизионе до 126 голов. От занимающего третье место в списке снайперов турнира Дмитрия Кириченко капитана «Зенита» отделяет три мяча, от Александра Кержакова — 13, от Олега Веретенникова — 17.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России:

Игрок Годы Матчи Голы 1. Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274 143 2. Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340 139 3. Дмитрий Кириченко 1998-2013 377 129 4. Артем Дзюба 2006-н.в. 350 126 5. Дмитрий Лоськов 1992-1993, 1995-2012, 2017 453 120 6. Роман Павлюченко 2008-2008, 2012-2017 309 104 7. Сергей Семак 1993-2004, 2006-2013 456 102 8. Андрей Тихонов 1992-2004, 2007-2008, 2011 346 98 9. Игорь Семшов 1996-2014 433 98 10. Валерий Есипов 1992-2007 390 88

Из 129 мячей 19 Дзюба забил с 11-метровой отметки. По этому показателю Артем обошел Валерия Есипова и Михаила Осинова, сравнявшись с Владимиром Леонченко. Больше пенальти реализовали семь футболистов, а рекорд в этой номинации принадлежит Олегу Веретенникову, который наказал соперников за нарущения в штрафной площади 29 раз

Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России: