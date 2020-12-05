Дзюбе осталось три гола до тройки лучших снайперов чемпионата России
«Зенит» разгромил «Урал» в матче 17-го тура чемпионата России (5:1), а лидеры атаки сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун забили четыре из пяти мячей в ворота Ильи Помазуна. В результате Дзюба упрочил лидерство в списке врагов уральского клуба, а Азмун вышел в этом рейтинге на второе место. 32-летний россиянин огорчил «шмелей» 11 раз, а 25-летний иранец — 10. По девять мячей в ворота «Урала» направляли Мухсин Мухамадиев и Федор Смолов, по семь — Саломон Рондон (в трех матчах!) и Олег Терехин (в четырех).
Лидеры по голам в ворота «Урала» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Артем Дзюба
|
15
|
11
|
0,73
|
Сердар Азмун
|
13
|
10
|
0,77
|
Мухсин Мухамадиев
|
8
|
9
|
1,13
|
Федор Смолов
|
10
|
9
|
0,90
|
Саломон Рондон
|
3
|
7
|
2,33
|
Олег Терехин
|
4
|
7
|
1,75
|
Олег Гарин
|
7
|
6
|
0,86
|
Алексей Ионов
|
14
|
6
|
0,43
Дзюба довел результативный счет в высшем дивизионе до 126 голов. От занимающего третье место в списке снайперов турнира Дмитрия Кириченко капитана «Зенита» отделяет три мяча, от Александра Кержакова — 13, от Олега Веретенникова — 17.
Лучшие бомбардиры чемпионатов России:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
2. Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
3. Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
129
|
4. Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
350
|
126
|
5. Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
6. Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
7. Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
8. Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
9. Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
10. Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
Из 129 мячей 19 Дзюба забил с 11-метровой отметки. По этому показателю Артем обошел Валерия Есипова и Михаила Осинова, сравнявшись с Владимиром Леонченко. Больше пенальти реализовали семь футболистов, а рекорд в этой номинации принадлежит Олегу Веретенникову, который наказал соперников за нарущения в штрафной площади 29 раз
Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Пенальти
|
Голы с пенальти
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
38
|
29
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
27
|
26
|
Андрей Каряка
|
Кр.Советов, Сатурн, Динамо, Волга
|
313
|
34
|
26
|
Бибрас Натхо
|
Рубин, ЦСКА
|
205
|
29
|
25
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
346
|
33
|
25
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
31
|
24
|
Альберт Догузов
|
Черноморец, Алания
|
197
|
27
|
22
|
Владимир Леонченко
|
Ростсельмаш, Локомотив, Уралмаш, Торпедо, Амкар
|
282
|
22
|
19
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
350
|
25
|
19
|
Валерий Есипов
|
Ротор, Сатурн
|
390
|
23
|
18
|
Михаил Осинов
|
Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш
|
307
|
25
|
18
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