Кержаков поздравил Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков через «СЭ» поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола.

В воскресенье, 9 марта Дзюба отличился на 9-й минуте матча 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». 36-летний форвард забил пятый мяч в сезоне и 234-й в карьере. До этого он делил первое место по числу голов в истории российского футбола с Александром Кержаковым (233).

«Поздравляю Артема!» — сказал Кержаков «СЭ».

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).