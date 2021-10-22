Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признают этого только глупцы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о негативном отношении к себе со стороны фанатов.

— Когда в июле 2015?го в Екатеринбурге вы забили свой первый гол за «Зенит», могли предположить, что это начало первой сотни?

— Конечно, нет. Это был не первый мой матч в «Зените», и я почувствовал облегчение: ­наконец-то! Подумал, что дальше должно прорвать, и действительно прорвало. Тяжелый был период. Непростой переход, долгое осознание того, где я и кто я. Это было испытание, оно и продолжается в тех или иных ситуациях. На протяжении долгого времени ты доказываешь, что находишься на определенном уровне. Прежде всего себе и людям, которые в тебя верят. Не тем, кто тебя постоянно критикует. Сейчас есть удобное слово «хейтеры», но я не люблю заимствования с Запада. По-русски это злопыхатели, завистники, люди, которые сами ничего не добились и всегда находят негатив в ­чем-то хорошем. Когда забивал свой первый гол за «Зенит», я об этом, естественно, не думал. Сейчас уже сто, и это круто для нашего очень непростого защитного чемпионата. Стремиться надо к большему, но мы должны ценить и то, что имеем.

— Дома — 60, в гостях — 39, один — на нейтральном поле. Почему дома чаще? Стены помогают?

— Наверное, да. Несмотря на то что определенная часть Виража меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого — быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре, — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2) Дзюба забил свой 100-й гол за «Зенит».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах чемпионата России, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.