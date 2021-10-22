Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признают этого только глупцы»

20:00
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о негативном отношении к себе со стороны фанатов.

— Когда в июле 2015?го в Екатеринбурге вы забили свой первый гол за «Зенит», могли предположить, что это начало первой сотни?

— Конечно, нет. Это был не первый мой матч в «Зените», и я почувствовал облегчение: ­наконец-то! Подумал, что дальше должно прорвать, и действительно прорвало. Тяжелый был период. Непростой переход, долгое осознание того, где я и кто я. Это было испытание, оно и продолжается в тех или иных ситуациях. На протяжении долгого времени ты доказываешь, что находишься на определенном уровне. Прежде всего себе и людям, которые в тебя верят. Не тем, кто тебя постоянно критикует. Сейчас есть удобное слово «хейтеры», но я не люблю заимствования с Запада. По-русски это злопыхатели, завистники, люди, которые сами ничего не добились и всегда находят негатив в ­чем-то хорошем. Когда забивал свой первый гол за «Зенит», я об этом, естественно, не думал. Сейчас уже сто, и это круто для нашего очень непростого защитного чемпионата. Стремиться надо к большему, но мы должны ценить и то, что имеем.

— Дома — 60, в гостях — 39, один — на нейтральном поле. Почему дома чаще? Стены помогают?

— Наверное, да. Несмотря на то что определенная часть Виража меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого — быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре, — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2) Дзюба забил свой 100-й гол за «Зенит».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах чемпионата России, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

Дополнительная информация:

https://pro.fc-zenit.ru/3182419/7/?_gl=1*x7jkg8*_ga*MzQzNTk5MDkxLjE2MTczNjYxODE.*_ga_G061D3DPM7*MTYzNDkyMTY2OC40My4xLjE2MzQ5MjE2NzUuNTM.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Почему Остапу Бендеру жилось легче, чем руководителям «Локомотива»
Талибы казнили волейболистку молодежной сборной Афганистана
21
5
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры