Дзюба высказался о натурализации легионеров для сборной России

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" признался, что теперь спокойно относится к натурализованным игрокам сборной России. Тем не менее, он не хочет, чтобы натурализация была поставлена на поток.

– Как восприняли вызов Ари в сборную?

– Спокойно. Если Гильерме пришел с Мариу Фернандесом, почему Ари нельзя? Раз есть прецедент. Изначально я был против этого всего, когда мои у меня спрашивали – я был против натурализации, никогда этого не скрывал. Для меня это ненормально. Но! Когда уже это произошло, то я воспринимаю и Гилю, и Мариу как своих соотечественников, у меня с ними замечательные отношения. Они классные парни, доказывают все своей игрой, помогают нам. Но я не хочу, чтобы это было как поток. Есть клубы, меняйте клубы, как хотите. Но сборная-то?

– У вас сейчас есть ощущение, что слишком много натурализованных игроков?

– Смотря что считать "много". Сейчас объявили состав сборной – там Гильерме и Мариу. Нойштедтера я не считаю иностранцем – так можно и Черышева испанцем считать, по менталитету он точно такой, больше времени там прожил. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.