Артем Дзюба, открыв счет в матче восьмого тура против «Урала», стал вторым футболистом в истории чемпионатов России которому удалось добираться до отметки 200 очков по системе «гол+пас». 32-летний нападающий, дебютировавший на высшем уровне в 2006 году, в 342 играх за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и «Арсенал» отметился 121 голом и 79 передачами. Результативнее Дзюбы в высшем дивизионе играл только Дмитрий Лоськов, который за свою долгую карьеру набрал 275 (120+155) баллов. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»