Дзюба — второй игрок в истории чемпионата, набравший 200 очков по системе «гол+пас»
Артем Дзюба, открыв счет в матче восьмого тура против «Урала», стал вторым футболистом в истории чемпионатов России которому удалось добираться до отметки 200 очков по системе «гол+пас». 32-летний нападающий, дебютировавший на высшем уровне в 2006 году, в 342 играх за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и «Арсенал» отметился 121 голом и 79 передачами. Результативнее Дзюбы в высшем дивизионе играл только Дмитрий Лоськов, который за свою долгую карьеру набрал 275 (120+155) баллов. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»
|
Игрок
|
Клубы
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
452
|
120
|
155
|
275
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
342
|
121
|
79
|
200
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
59
|
198
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
92
|
190
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
39
|
182
|
Егор Титов
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
84
|
171
|
Данни
|
Динамо, Зенит
|
270
|
68
|
93
|
161
|
Андрей Аршавин
|
Зенит, Кубань
|
291
|
57
|
103
|
160