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Дзюба — второй игрок в истории чемпионата, набравший 200 очков по системе «гол+пас»

17:05
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Артем Дзюба, открыв счет в матче восьмого тура против «Урала», стал вторым футболистом в истории чемпионатов России которому удалось добираться до отметки 200 очков по системе «гол+пас». 32-летний нападающий, дебютировавший на высшем уровне в 2006 году, в 342 играх за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и «Арсенал» отметился 121 голом и 79 передачами. Результативнее Дзюбы в высшем дивизионе играл только Дмитрий Лоськов, который за свою долгую карьеру набрал 275 (120+155) баллов. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»

Игрок

Клубы

И

Г

П

О

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

452

120

155

275

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

342

121

79

200

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

59

198

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

92

190

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

39

182

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

84

171

Данни

Динамо, Зенит

270

68

93

161

Андрей Аршавин

Зенит, Кубань

291

57

103

160

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