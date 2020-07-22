Дзюба второй год подряд стал лучшим ассистентом РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим ассистентом в Тинькофф-чемпионата России в сезоне-2019/20. Капитан сборной России отдал 16 результативных передач в 28 матчах.

Дзюба второй раз выигрывает ассистентскую гонку. В сезоне-2018/19 он также стал лучшим по этому показателю (13 передач).

Примечательно, что в нынешнем сезоне Дзюба стал еще и лучшим бомбардиром, разделив титул с одноклубником Сердаром Азмуном — по 17 голов.