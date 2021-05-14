Дзюба: «В раздевалке по музыке боремся с латиносами»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал про музыку в раздевалке.

«Мы в раздевалке по музыке боремся с латиносами! То их песни звучат, то наши. Главное — не давать Барриосу включать, у него там что-то шаманское у костра. Мы же больше включаем попсу — Zivert, JONY и так далее», — отметил Дзюба в эфире клубного телевидения.

32-летний Дзюба — трехкратный чемпион России в составе «Зенита».

Питерцы в позапрошлые выходные в третий раз подряд выиграли титул, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. Дзюба во время награждения медалями оделся в костюм супергероя Дэдпула.

В этом сезоне Дзюба провел 26 матчей, в которых забил 16 голов.