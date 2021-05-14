Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на YouTube-канале Zenit Football Club вспомнил о матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (6:1), после которого петербургский клуб стал чемпионом России.

«В подтрибунке ощущалось, что «Локомотив», возможно, был слишком самоуверенным. Думаю, они очень хотят отомстить нам в следующем матче. Как бы они нам в Суперкубке не накидали столько же!» — сказал Дзюба.

Матч за Суперкубок состоится, предположительно, 17 или 18 июля. Место игры пока не выбрано.