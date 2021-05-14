Дзюба — о разгроме «Локомотива» 6:1: «Как бы в Суперкубке они не накидали столько же»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на YouTube-канале Zenit Football Club вспомнил о матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (6:1), после которого петербургский клуб стал чемпионом России.
«В подтрибунке ощущалось, что «Локомотив», возможно, был слишком самоуверенным. Думаю, они очень хотят отомстить нам в следующем матче. Как бы они нам в Суперкубке не накидали столько же!» — сказал Дзюба.
Матч за Суперкубок состоится, предположительно, 17 или 18 июля. Место игры пока не выбрано.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=f79kbkDcyro&feature=youtu.be
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