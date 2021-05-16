Раздевалка «Спартака» после выхода команды в квалификацию Лиги чемпионов. Видео
«Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые отыгрались с 0:2 и финишировали на втором месте в турнире с 57 набранными очками.
Таким образом, столичный клуб на следующий сезон попал в 3-й отборочный турнир Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1393919284913614848
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю