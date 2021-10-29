Петржела — о матче с «Динамо»: «Для «Зенита» эта игра — чемпионская»
Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» домашнюю победу питерцев над московским «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Результат очень хороший, для «Зенита» супер. Ожидал, что «Динамо» проиграет. Для меня этот итог встречи неудивительный. Уже есть отрыв в 6 очков у «Зенита», сейчас команда показывает свое мастерство. Можно сказать, что это чемпионская игра «Зенита». Счастлив за Дзюбу, который переживает непростые времена. Все его оскорбляют, проблемы со сборной. Для него это супер, проявил свои навыки. Он был счастлив, поэтому подошел и сказал тренеру. Что сказал — это уже все равно, с этим разберутся, и не будет никаких проблем», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
После победы «Зенит» (29) оторвался от ближайших преследователей — «Динамо» (23) и ЦСКА (23) на 6 очков.
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