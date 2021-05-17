Дзюба рассказал, кем хотел стать в детстве

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на YouTube-канале национальной команды рассказал, кем хотел стать в детстве.

«Сколько себя в детстве помню, мне хотелось приключений. Хотелось куда-то сходить, с палками. У нас был отряд ниндзя. Мне представлялось, что я был воином, который куда-то идет. Не знаю, у меня всегда так было. Даже в моей карьере, когда я бегал, мне было тяжело. Я представлял, что я властелин колец, и я бегу, чтобы кого-то спасти. Ну и я помню, что все детство был в футболе: уходил рано утром, возвращался в 9-10 вечера», — сказал форвард.

Вчера, 16 мая, 32-летний футболист забил 4 гола в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (5:1) и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.