Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хохлов — о Пиняеве и «Барселоне»: «Отличная новость, но хорошо, что он пока остается в РПЛ»

13:34
Теги:

Бывший полузащитник «Реала Сосьедада» и сборной России Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный переход 16-летнего нападающего Сергея Пиняева в «Барселону». Ранее об этом сообщил «СЭ».

«Отличная новость и для парня, и для академии «Чертаново». Переезд в таком возрасте за границу не будет легким, поэтому хорошо, что он пока остается в нашем чемпионате на правах аренды и подписывает такой контракт. Зачем «Барселона», если им интересуется «МЮ»? Ну, определенно, у парня есть свои предпочтения. Уже хорошо, что им интересуются клубы такого уровня», — сказал Хохлов «СЭ».

Сергей Пиняев трижды находился на стажировке в «Манчестер Юнайтед». В завершившемся сезоне Пиняев провел 31 матч, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.

(Екатерина Звенигородская)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евсеев назвал лучшего тренера РПЛ в сезоне-2020/2021
Финансисты назвали выгодную альтернативу доллару
Каким знакам зодиака суждено найти любовь на работе
Уборщик мест преступлений рассказал о самом ужасном случае в работе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд