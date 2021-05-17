Бывший полузащитник «Реала Сосьедада» и сборной России Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный переход 16-летнего нападающего Сергея Пиняева в «Барселону». Ранее об этом сообщил «СЭ».

«Отличная новость и для парня, и для академии «Чертаново». Переезд в таком возрасте за границу не будет легким, поэтому хорошо, что он пока остается в нашем чемпионате на правах аренды и подписывает такой контракт. Зачем «Барселона», если им интересуется «МЮ»? Ну, определенно, у парня есть свои предпочтения. Уже хорошо, что им интересуются клубы такого уровня», — сказал Хохлов «СЭ».

Сергей Пиняев трижды находился на стажировке в «Манчестер Юнайтед». В завершившемся сезоне Пиняев провел 31 матч, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.

(Екатерина Звенигородская)