Дзюба рассказал, в каких видах спорта хотел бы себя попробовать

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на YouTube-канале национальной команды рассказал, каким бы видом спорта занимался, кроме футбола.

«Вообще я всегда думал, что, если бы можно было прожить несколько жизней, я бы хотел быть и бойцом UFC, и биатлонистом. В плавании хотел бы себя попробовать и в хоккее. Я бы все виды спорта хотел попробовать. Ну, баскетбол, наверное, нет. Остановимся на теннисе, UFC и хоккее», — сказал Дзюба.

Вчера, 16 мая, 32-летний футболист забил 4 гола в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (5:1) и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.