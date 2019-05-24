Дзюба рассказал, как маскируется в публичных местах

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире "Радио Зенит" отметил, что старается не ходить в магазины, а в кино выбирает сеансы, на которых меньше зрителей.

– Футболист – довольно публичная профессия. Наверное, вам сложно ходить по магазинам, в кино?

– В магазины стараюсь не ходить. В кино, бывает, выбираю сеансы, на которых поменьше народу. Стараюсь маневрировать, скажем так.

– Была же история, когда вы под кого-то замаскировались, чтобы спокойно ходить в городе?

– Как-то раз надел очки и кепку, чтобы покататься на горках на Крестовском острове.

– Чем обычно занимаетесь в свободное время?

– Хожу в кино, рестораны, играем в приставку с приятелем, еще любим квесты – особенно те, в которых нужно выживать.

– Расскажите о ваших любимых местах в городе.

– Мне вообще нравится Петербург. Есть в нем что-то магическое, сказочное. Никогда не мог подумать, что здесь мне будет так комфортно и уютно.

– Есть ли уже какие-то планы на отпуск? Где вам вообще больше всего нравится?

– Какой отпуск! У меня три дня отдыха, а потом – сборная России. Все поедут отдыхать, а мы – тренироваться. Если честно, я не люблю никуда летать.

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