19:36 | Футбол — РПЛ

Дзюба рассказал, cколько у него телефонов

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба объяснил, зачем ему нужен второй телефон.

- У меня два телефона: один для всех, второй - для близких, -  сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football. - Абстрагируешься иногда, отключаешься, потому что звонят постоянно: а можно то, это. Второй телефон чисто для того, чтобы меня смогли найти родители или друзья.

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https://www.youtube.com/watch?v=_SHHbEh-No4&feature=youtu.be

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