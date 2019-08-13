Дзюба рассказал, cколько у него телефонов

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба объяснил, зачем ему нужен второй телефон.

- У меня два телефона: один для всех, второй - для близких, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football. - Абстрагируешься иногда, отключаешься, потому что звонят постоянно: а можно то, это. Второй телефон чисто для того, чтобы меня смогли найти родители или друзья.

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