Байрамян поделился мнением, в тягость ли Карпину сборная России

«СЭ» поделился своим мнением о том, в тягость ли его клубному главному тренеру Валерию Карпину сборная России.

— Многие спорят насчет мотивации у Валерия Карпина работать со сборной, которая не участвует в официальных турнирах. Министр спорта недавно обрушился на его слова, что он за место не держится. Как это чувствуется внутри клуба? Он с охотой в сборную уезжает? Насколько ему это нужно в текущей ситуации?

— Не нахожусь внутри сборной России, но, зная Валерия Георгиевича, думаю: если бы ему было это в тягость, то он сам бы отказался от сборной. Этот человек всегда говорит прямо. Что касается мотивации, то не сомневаюсь, что с этим никаких проблем нет. Да, все мы прекрасно понимаем, что значит носить футболку сборной страны. Уверен, что для него большая честь работать там. Но как футболист скажу, что есть огромная разница между официальными матчами и товарищескими. Да, всегда буду биться до конца, но все мы прекрасно понимаем: когда есть цель куда-то попасть, то все проходит иначе.

У Валерия Георгиевича, думаю, достаточно мотивации и в «Ростове» работать, и в сборной. Мне кажется, это раздули. Просто не знаю, какая задача стоит у сборной России. Думаю, что трудно найти сильных соперников, звать ли всех топ-игроков из Европы и РПЛ на товарищеские матчи — тоже вопрос. Если есть время посмотреть на новых игроков, познакомиться с ними, узнать, как они общаются с людьми, как влияют на атмосферу, то нужно пользоваться таким шансом. Почему нет?

Карпин вызывает много футболистов, чтобы понять, кто они и что собой представляют; как они выдерживают давление со стороны прессы и самого Георгича. Считаю, что главное — нужно решить поскорее, чтобы Россия начала играть в официальных турнирах, чтобы за результат тогда и спрашивать. Как это обычно и происходит во всех сборных или в любом клубе.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 12 матчей, в которых одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и уступила в одной встрече. В марте сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

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