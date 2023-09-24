Дзюба после выяснения отношений между «Локомотивом» и «Зенитом» обнимался с игроками соперника

Игроки «Зенита» и «Локомотива» (1:2) после матча 9-го тура РПЛ устроили еще одну потасовку. Первая массовая стычка произошла в конце дополнительного времени на поле.

После финального свистка в потасовке у технических зон соперников среди прочих участвовал нападающий железнодорожников Артем Дзюба, который после инцидента обнимался и общался со своими бывшими одноклубниками из питерской команды.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.