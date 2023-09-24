Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» победу красно-зеленых над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Со всеми сильными командами, в том числе и с «Зенитом», победа может прийти только со 100-процентным настроем и отдачей на поле. Думаю, сегодня ребята это показали. Это очень важная победа с точки зрения психологии, и особенно учитывая, что это победа на поле соперника. Но с другой стороны, это всего лишь одна игра. Сегодня надо праздновать, а завтра о ней уже надо забыть», — сказал Мещеряков «СЭ».

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.