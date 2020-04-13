Дзюба показал, как играет с сыновьями в войну во время самоизоляции

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем официальном Instagram опубликовал видео того, как он играет со своими сыновьями в войну в квартире.

Игра проходила под саундтрек группы Queen «We will rock you». Из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.