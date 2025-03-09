Дзюба показал футболку «234» после рекордного гола

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметился голом в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

36-летний футболист поразил ворота самарской команды на 9-й минуте игры. Этот мяч стал 234-м для Дзюбы в профессиональной карьере. Форвард побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После рекордного гола в матче с «Крыльями» Дзюба подбежал к камерам и показал футболку с надписью «234».

Российский нападающий забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).