Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после матча с тульским «Арсеналом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в сторис в Instagram поблагодарил болельщиков за поздравления с Днем защитника Отечества и поддержку после неудачного матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Ребята, всем привет. Спасибо большое за поздравления и за поддержку после последней игры. Мы готовимся, проанализируем ошибки и будем только сильнее. Всем спасибо, кто с нами до конца, мы постараемся исправиться. Всем хорошего дня и настроения», — сказал Дзюба.

27 февраля «Зенит» сыграет с «Ростовом» в первом матче РПЛ после зимней паузы. Начало — в 16.30 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают 1-е место.