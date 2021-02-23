Герман Андреев прокомментировал возможное возвращение Тедеско в «Шальке»

Спортивный директор академии «Унион Берлин» Герман Андреев прокомментировал «РБ Спорт» 23 февраля информацию, что руководство «Шальке» обсуждает вариант возвращения Доменико Тедеско на должность главного тренера.

«Тедеско — молодой тренер, который успешно работал с двумя командами в Германии. Сначала — «Эрцгебирге» из второй лиги. С ними отыграл хороший первый круг, и его тут же забрали в «Шальке», с которым он сразу же занял второе место. «Шальке», скорее всего, вылетит. Тедеско может принять команду во второй лиге и стать героем, когда вернет клуб в элиту. Думаю, это будет не так трудно сделать. Все-таки «Шальке» — это бренд, и этот шаг назад сейчас требуется. Так что не удивлюсь, если разговор с ним уже состоялся», — заявил Андреев.

Нынешний главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс покинет команду, если она вылетит во вторую бундеслигу. Также из клуба уйдет спортивный директор Йохен Шнайдер. Его могут заменить Петер Кнебель, Рувен Шредер, а также экс-спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.

35-летний Тедеско работал в «Шальке» с 2017 по 2019 год. Затем он ушел в «Спартак». В декабре прошлого года после поражения от «Зенита» (1:3) Тедеско заявил, что покинет «Спартак» в конце сезона.