КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«У болельщиков «Спартака» и «Зенита» было скандирование ненормативной лексики, этот вопрос будет рассмотрен. Инцидента между Ваноли и Оливейрой в рапорте делегата матча нет. Будет рассмотрен выход Ваноли за пределы технической зоны и неподобающее поведение команды «Спартак», там 6 желтых карточек — 5 у игроков и одна у тренера», — сказал Григоряьнц «СЭ».

Ранее сообщалось, что между Паоло Ваноли и Вильямом Оливейрой возникла словесная перепалка во время матча.