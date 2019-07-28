Дзюба обошел Лоськова и Кириченко в "Клубе 100"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отличился в матче 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Для форварда это 153-й мяч в зачет "Клуба 100". По данному показателю он обошел многолетнего капитана "Локомотива" Дмитрия Лоськова и экс-форварда ряда российских клубов, включая ЦСКА и "Ростов", Дмитрия Кириченко.

Дзюба в "Клубе 100" вышел на чистое восьмое место, до идущего седьмым Владимира Бесчастных ему остался всего один гол. Лидирует в рейтинге Александр Кержаков (233). Из действующих игроков Дзюба занимает уверенное первое место.

Из 153 мячей Дзюба забил в чемпионате России 102, в Кубке страны - 10, в еврокубках - 20 и в сборной страны - 20.

Клуб 100