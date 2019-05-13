Дзюба - о возможном переходе в АПЛ: "Надо понимать, что это вряд ли будет команда из первой пятерки"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии. При этом 30-летний форвард отметил, что вряд ли перейдет в клуб из первой пятерки.

- Победа в чемпионате России - очень значимое событие в моей карьере и в жизни. Я давно к этому шел, - сказал Дзюба в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Сразу для себя решил, что если я останусь в "Зените", то буду обязан выиграть чемпионство. Сейчас моя следующая цель - попасть на чемпионат Европы-2020. Мы должны отобраться.

Переезд в Англию или Лига чемпионов с "Зенитом" в следующем сезоне? Если говорить честно, то 50 на 50. Лига чемпионов - это непередаваемые ощущения. Только гимн страны лучше гимна этого турнира. Чтобы уехать в Англию, надо быть адекватным человеком и понимать, что это вряд ли будет команда первой пятерки. Скорее, "Вест Хэм" или "Эвертон". Если уезжать, надо искать вариант, чтобы играть, а не сидеть безвылазно в запасе.

Напомним, Дзюба в составе "Зенита" стал чемпионом России-2018/19. Он провел 39 матчей за петербуржцев, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

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