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Дзюба, Ловрен, Семак и Аршавин поздравили китайских болельщиков «Зенита» с Новым годом. На китайском

11:26
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала в Instagram ролик, посвященный китайскому Новому году.

В видео приняли участие главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, футболисты Деян Ловрен и Артем Дзюба, а также директор департамента по развитию молодежного футбола клуба Андрей Аршавин. Они поздравили китайских болельщиков с Новым годом, произнеся несколько фраз на китайском языке.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров, в активе команды 41 очко.

По китайскому календарю Новый год наступит 12 февраля 2021 года.

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