Дзюба, Ловрен, Семак и Аршавин поздравили китайских болельщиков «Зенита» с Новым годом. На китайском

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в Instagram ролик, посвященный китайскому Новому году.

В видео приняли участие главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, футболисты Деян Ловрен и Артем Дзюба, а также директор департамента по развитию молодежного футбола клуба Андрей Аршавин. Они поздравили китайских болельщиков с Новым годом, произнеся несколько фраз на китайском языке.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров, в активе команды 41 очко.

По китайскому календарю Новый год наступит 12 февраля 2021 года.