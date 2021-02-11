«Вегалта Сэндай» выкупил Нисимуру у ЦСКА

Японский клуб «Вегалта Сэндай» сообщил 11 февраля на своем официальном сайте о выкупе нападающего ЦСКА Такумы Нисимуры.

24-летний японец выступал за «Вегалту» на правах аренды с марта 2020 года. Футболист уже присоединился к клубу, он подпишет контракт после того, как будут подготовлены все необходимые документы.

Нисимура переходил в ЦСКА из «Вегалты» летом 2018 года. Японец принадлежал красно-синим с августа 2018 года по февраль 2021 года. На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 23 матчах за армейцев.