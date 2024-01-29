Дзюба и Гилерме пропустят начало сбора «Локомотива»

Нападающий Артем Дзюба и вратарь Гилерме пропустят по медицинским показаниям начало второго сбора «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

«Оба игрока присоединятся к команде позже по ходу тренировочных сборов», — сообщается в Telegram-канале железнодорожников.

31 января «Локомотив» проведет товарищеский матч с «Уралом», 4 февраля — с «Кайратом», 8 февраля клуб проведет два матча — с «Торпедо» и «Урарту».